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Нижний слой асфальта укладывают на улице Максима Горького в Пскове

На улице Максима Горького начались работы по укладке нижнего слоя асфальта. Работы будут проводится в ночное время, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram-канал

Вчера с 22:00 был перекрыт участок от Рижского проспекта до улицы Розы Люксембург. Сегодня, 29 июля, будет перекрыт участок дороги от Розы Люксембург до храма Александра Невского. В ночь на четверг – участок до улицы Юбилейной (при благоприятных погодных условиях).

«Приношу свои искренние извинения за доставленные неудобства и прошу отнестись с пониманием к предстоящим работам!» - отметил Борис Елкин.