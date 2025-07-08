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На трассе А-122 в Псковской области ограничат движение из-за ремонта моста через реку Насву

С 1 августа на участке федеральной автомобильной дороги А-122 в Псковской области будет ограничено дорожное движение в связи с ремонтом моста через реку Насву, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Изображение: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

1 августа подрядная организация приступает к подготовительным работам по капитальному ремонту моста через реку Насву, расположенного на участке 629+612 километров автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-122 автомобильная дорога А114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель в Псковской области. В связи с этим будут введены временные ограничения движения транспортных средств на участке трассы с км 629+493 по км 629+950

Подготовительные работы представляют собой устройство временного объезда, по которому направят автомобильный поток на время капитального ремонта основного моста. Согласно государственному контракту, ремонт сооружения начнется в следующем году и закончится к июню 2027 года.

На время сооружения временного объезда будет сужена проезжая часть дороги и ограничена скорость движения до 40 километров в час.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании маршрутов и быть внимательными при проезде участка, где проводятся ремонтные работы. Соблюдение скоростного режима и требований дорожных знаков поможет избежать аварийных ситуаций и обеспечит безопасность всех участников дорожного движения.

Генеральный подрядчик: ООО «АДП».