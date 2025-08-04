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Антон Мороз: Перекрёсток улиц Инженерной и Индустриальной стал удобнее и безопаснее

На расширенном круговом перекрёстке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове завершены все работы. Подрядчик справился оперативно и качественно, сообщил вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», победитель праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в своем Telegram-канале.

Фото: Антон Мороз / Telegram-канал

Нанесена разметка с чёткой и безопасной организацией движения. Теперь съезд с круга выполняется в крайнюю правую полосу, как и положено по правилам, отметил Антон Мороз.

Благодаря обновлению перекрёсток стал удобнее и безопаснее для всех участников дорожного движения, добавил политик.