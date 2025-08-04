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Суд рассматривает несколько дел ООО «Дорсервис» по капремонту дороги Псков - Писковичи - Муровицы

В производстве Арбитражного суда Псковской области находится ряд дел по рассмотрению споров относительно исполнения обществом с ограниченной ответственностью «Дорсервис» контракта на выполнение работ по капремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Псков - Писковичи - Муровицы (устройство недостающих тротуаров и наружного искусственного освещения в деревнях Хотицы, Писковичи, Загорицы) в Псковском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

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В рамках дела рассматривается иск государственного бюджетного учреждения «Управление автомобильных дорог Псковской области» к обществу с ограниченной ответственностью «Дорсервис» о взыскании 8 117 062 рублей 8 копеек штрафных санкций по данному контракту.

Согласно материалам дела, цена контракта составляла 93 968 065 рублей 31 копейку, срок исполнения по 30 августа 2024 года. В связи с просрочкой обществом выполнения работ, управлением приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение вступило в законную силу 31 марта 2025 года. Учитывая ненадлежащее исполнение обществом своих обязательств по контракту, управление предъявило к оплате сумму штрафных санкций, что на дату расторжения контракта составило 7 157 381 рублей 43 копейки неустойки и 959 660 рублей 65 копеек штрафа.

Предварительное и судебное заседания назначены на 14 августа.

Также в производстве суда находится дело по заявлению «Управления автомобильных дорог Псковской области» о признании незаконным решения управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области об отказе во включении сведений об обществе с ограниченной ответственностью «Дорсервис» в реестр недобросовестных поставщиков.

Согласно оспариваемому решению, по итогу рассмотрения заявления управления, антимонопольный орган пришел к выводу об отсутствии виновного уклонения общества от исполнения спорного контракта. Управление с вынесенным решением антимонопольного органа не согласилось, обратилось в суд.

Предварительное и судебное заседания назначены на 21 августа.