Завершен капремонт моста через реку Пенная в Островском районе

В Островском районе завершили капитальный ремонт моста через реку Пенная. Работы выполнялись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Мост протяженностью 30 погонных метров находится на 5-м километре дороги Остров – Новоржев. В ходе капремонта специалисты выполнили целый комплекс работ. Подрядчик полностью обновил конструкцию сооружения, которая включала в себя монтаж балок пролетного строения, дорожную одежду мостового полотна, перильное и барьерное ограждения.

Также выполнены работу по устройству современной системы водоотвода и очистных сооружений, укреплены откосы насыпи и водоотводных канав, устроены наружное освещение и тротуары на всем протяжении участка капитального ремонта. Для безопасности дорожного движения нанесена разметка.

Мост через реку Пенная обеспечивает проезд грузового и пассажирского транспорта, а также безопасный подъезд школьных автобусов к Городищенской школе.

На реализацию проекта направлено около 186 млн. рублей. Обновлённая переправа соответствует всем современным требованиям безопасности и надёжности.