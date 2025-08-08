АвтоМир / Дороги

На участке возле школы №2 на улице Свердлова в Пскове будет введено одностороннее движение 19 августа

19 августа в целях повышения безопасности дорожного на участке возле школы №2 на улице Свердлова будет введено одностороннее движение. Об этом пишет глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фотография: Борис Елкин / Telegram-канал

«Здесь часто возникают сложности из-за автомобилей, припаркованных вдоль дороги, особенно в час пик. Внесение изменений в правила организации дорожного движения помогут снизить нагрузку и улучшить транспортную ситуацию», - пишет Борис Елкин.

Он отмечает, что ситуация на прилегающем перекрёстке Октябрьского проспекта и улицы Свердлова остается на особом контроле. В случае необходимости будут приняты дополнительные меры для оптимизации движения.