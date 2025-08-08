На участке дороги Пушкинские Горы – Локня начали укладывать верхний слой асфальта

В Псковской области продолжается ремонт автомобильной дороги Пушкинские Горы – Локня в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся на участке протяжённостью более 5 километров (с 39 по 44 км) в Новоржевском муниципальном округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в иинистерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.
Фотографии: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области
Специалисты «Псковавтодора» уже выполнили фрезерование старого покрытия и укладку выравнивающего слоя асфальта. Сейчас дорожники приступили к одному из завершающих этапов – укладке верхнего слоя. Также планируется восстановление автобусных остановок в деревнях Гривино и Степанькино, нанесение дорожной разметки и установка недостающих дорожных знаков и сигнальных столбиков.
На ремонт участка направлено 134,6 млн рублей.