На участке дороги Пушкинские Горы – Локня начали укладывать верхний слой асфальта

В Псковской области продолжается ремонт автомобильной дороги Пушкинские Горы – Локня в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся на участке протяжённостью более 5 километров (с 39 по 44 км) в Новоржевском муниципальном округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в иинистерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фотографии: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Специалисты «Псковавтодора» уже выполнили фрезерование старого покрытия и укладку выравнивающего слоя асфальта. Сейчас дорожники приступили к одному из завершающих этапов – укладке верхнего слоя. Также планируется восстановление автобусных остановок в деревнях Гривино и Степанькино, нанесение дорожной разметки и установка недостающих дорожных знаков и сигнальных столбиков.

«Эта дорога играет важную роль в транспортной системе региона, соединяя населённые пункты и обеспечивая доступ к одному из главных туристических центров области – посёлку Пушкинские Горы. Также дорога входит в опорную сеть региона», - отметили в министерстве.

На ремонт участка направлено 134,6 млн рублей.