Верхний слой асфальта на улице Максима Горького в Пскове начнут укладывать 21 августа

Вечером 21 августа с 20:00 дорожники приступят к укладке верхнего слоя асфальта на улице Максима Горького. Будут работать на отрезке от улицы Розы Люксембург до храма Александра Невского, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

В целях безопасности и эффективности работ автомобильное движение на этом участке временно ограничат. Общественный транспорт и машины экстренных служб будут проезжать без ограничений.

«Прошу планировать поездки с учётом дорожной обстановки и приношу извинения за возможные неудобства. Осталось потерпеть совсем недолго», - добавил Борис Елкин.