20 обозначающих пешеходные переходы светофоров установили в Пскове

20 бело-лунных светофоров, обозначающих пересечение водителями пешеходного перехода, установили в Пскове. Такие данные привел глава города Борис Елкин по итогам заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в своем Telegram-канале.

Фото: Вадим Боченков

«На некоторых перекрёстках уже установлены 20 новых бело-лунных светофоров, обозначающих водителям пересечение с пешеходными переходами», - сообщил глава города.

Бело-лунный светофор, расположенный на пересечении пешеходного перехода, представляет собой секцию с силуэтом пешехода и стрелкой, информирующую водителей о том, что на переходе включен разрешающий сигнал для пешеходов, и что водителям необходимо заблаговременно снизить скорость и уступить им дорогу. Этот сигнал является дополнительным и не меняет основных правил дорожного движения, а служит лишь предупреждением о наличии пешеходов.