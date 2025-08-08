АвтоМир / Дороги

На двух участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 29 августа

Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь завтра, 29 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 46-47 километров ограничение скорости движения будет действовать в направлении на Санкт-Петербург по правой полосе с 12:00-16:00 из-за ремонта СБО после ДТП.

На участке 50-51 километров ограничение скорости движения будет действовать в направлении на Санкт-Петербург по правой полосе с 09:00-12:00 также из-за ремонта СБО после ДТП.