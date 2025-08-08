АвтоМир / Дороги

Комсомольский переулок в Пскове перекроют для проведения линейки 1 сентября

В связи с проведением торжественной линейки, посвященной Дню знаний 1 сентября на Комсомольском переулке в Пскове перекроют движение, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Движение на Комсомольском переулке перекроют с 9:00 до 11:00 от улицы Некрасова до улицы Гоголя.

«Приносим извинения за доставленные неудобства! Просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - сообщили в администрации.