Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 1 сентября

Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь завтра, 1 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 43-45 километров введут ограничение скорости движения в направлении на Псков (правая полоса закрыта, средняя и левая - ограничение скорости движения до 50 км/ч), с 09:00 до 17:00, ремонт ШЗЭ с установкой схемы ОДД;

На участке 99-179 километров введут ограничение скорости движения в оба направления правая полоса (обочина), с 08:00 до 17:00, скашивание травы механическим способом на обочинах и откосах.