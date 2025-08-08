АвтоМир / Дороги

Ограничение скорости будет действовать на трех участках трассы Р-23 «Псков» 4 сентября

Ограничение скорости будет действовать на трех участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь завтра, 4 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 31-55 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 9:00 до 17:00. Будет проводиться механическая очистка и мойка обочин от пыли и грязи.

На 50-53 километрах ограничение скорости движения будет действовать в направлении на Псков на правой полосе, с 9:00 до 17:00. Будет проводиться ремонт шумозащитного экрана с установкой схемы организации дорожного движения;

На участке 56-60 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 10:00 до 17:00. Будет производиться заливка швов и трещин на проезжей части с установкой схемы организации дорожного движения..