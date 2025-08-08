АвтоМир / Дороги

Ремонт двора завершили на Рижском проспекте в Пскове

Ремонт двора и проезда у дома №54 завершили на Рижском проспекте в Пскове, сообщается в Telegram-канале главы города Пскова Бориса Елкина.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Взгляните, как преобразились двор и проезд у дома №54 на Рижском проспекте! Раньше здесь была разбитая дорога и зелёная зона, страдающая от хаотичных парковок. Теперь же свежий асфальт, новые бордюры и специально отведённые места для стоянки автомобилей», - отметил Борис Елкин.

Территория благоустроена в рамках программы «Формирование комфортной среды».