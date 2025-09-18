АвтоМир / Дороги

Наиболее ожидаемым дорожным проектом для респондентов ПЛН стал Северный обход Пскова

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей считает приоритетным масштабным проектом в дорожной инфраструктуре Пскова строительство Северного обхода второй очереди с мостом. Это следует из опроса, в котором приняли участие 286 человек.

Северный обход Пскова ожидают 37.4% респондентов.

10.5% опрошенных приоритетным проектом назвали новый Ольгинский мост с велодорожкой. 9.1% - путепровод на 128-й Стрелковой дивизии и улице Советской Армии. 7.3% опрошенных ждут продление улицы Чудской до Инженерной. 7% респондентов - дублер Рижского проспекта (реконструкцию Гаражного проезда).

6.6% выступили за продление улицы Кузбасской Дивизии от Юбилейной до Народной. 5.6% ожидают продолжение улицы Коммунальной с выходом на дорогу Псков — Родина.

4.6% респондентов высказались за дальнейшее развитие сети велодорожек. 2.5% опрошенных считают приоритетом Южный обход Пскова. 2.1% проголосовали за продление улицы Труда до Северного обхода. 1.4% ожидают реконструкцию улицы Линейной.

Абсолютным лидером среди наиболее ожидаемых дорожных проектов является строительство второй очереди Северного обхода Пскова с мостом. Таким образом, приоритетом для горожан стало решение масштабных транспортных проблем, связанных с выносом транзитного потока и разгрузкой ключевых магистралей. Напомним, на прошлой неделе на ПЛН вышел фоторепортаж о ходе работ по строительству Северного обхода.

