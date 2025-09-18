АвтоМир / Дороги

Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 26 сентября

Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия завтра, 26 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 31-55-31, все тр.развязки ограничение скорости движения в оба направления с 09:00-17:00 из-за механической очистки краевой у разделительной полосы;

На участке 79-99-179 километров ограничение скорости движения в оба направления правая сторона (обочина) с 08:00-17:00, будет проходить механическое скашивание травы на обочинах, откосах и в полосе отвода;

На участке 111-159-111 километров введут ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00-17:00 из-за механической очистки проезжей части;

На участке 99-179-99 километров введут ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00-17:00 из-за механической очистки проезжей части;

На участке 112-158-112 километров введут ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00-17:00, будет проходить планировка обочин автогрейдером.