Ограничение скорости введут на участке трассы А-122 в Псковской области 28 сентября

Ограничения скорости введут на участке автомобильной дороги А-122, соединяющей населённые пункты Устюжна, Крестцы, Яжелбицы, Великие Луки и Невель завтра, 28 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничение распространяется на участок от километра 553+815 до километра 596+300. Оно вступит в силу уже завтра, 28 сентября, и продлится с 8 утра до 17 часов вечера.

Причина ограничения связана с проведением дорожных работ, включающих ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия струйно-инъекционным методом и очистку дорожного полотна от загрязнений механическим способом.