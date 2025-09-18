АвтоМир / Дороги

На трех участках трассы Р-23 в Псковской области 7 октября введут реверсивное движение

Ограничение скорости будет действовать на четырех участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь завтра, 7 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 51-52 километрах в Ленинградской области ограничение скорости движения на Псков по правой полосе будет действовать с 08:00 до 16:00. Будет проводиться ремонт шумозащитных экранов.

В Псковской области с 08:00 до 17:00 ограничат скорость до 40 км/ч на трех участках трассы для заливки трещин и швов асфальтового покрытия: на 184-185, 195-194 и 282-286 км. Будет организовано реверсивное движение.