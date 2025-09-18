АвтоМир / Дороги

На федеральной трассе А-122 в Псковской области начинается подготовка к капремонту моста через реку Смердель

На участке км 628+234 федеральной автомобильной дороги общего пользования А-122 автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель в Новосокольническом районе Псковской области с 5 ноября 2025 года стартует сооружение временного объезда. Это первый этап подготовки к капитальному ремонту моста через реку Смердель, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Автомобилистов ожидает изменение схемы движения. На время дорожных работ будет сужена проезжая часть, а скорость движения ограничена до 40 км/ч в обоих направлениях. На временном мосту установят барьерное и перильное ограждения. Движение будет организовано по двум полосам шириной три метра — по одной в каждом направлении.

После завершения подготовительных работ начнется основной этап капитального ремонта. Специалисты проведут комплекс работ по устройству новых опор и монтажу пролетных строений. В проекте предусмотрено два пролета длиной 11,9 метра и один пролет длиной 21 метр.

На мостовом полотне уложат гидроизоляцию на полиуретановой основе и двухслойное асфальтобетонное покрытие. Специалисты установят резинометаллические деформационные швы. Для отвода осадков проложат водоотводные и дренажные трубы с выводом через композитные лотки.

В рамках экологических требований на объекте построят локальные очистные сооружения. Безопасность обеспечат металлическое барьерное и композитное перильное ограждения. На участке протяженностью 160 метров смонтируют наружное освещение.

Все работы по капитальному ремонту планируют завершить к октябрю 2026 года.

Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. При планировании поездок рекомендуется заранее учитывать изменения в схеме движения и строго соблюдать скоростной режим.