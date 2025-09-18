АвтоМир / Дороги

Ограничение скорости будет действовать на четырех участках трассы Р-23 «Псков» 15 октября

Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия завтра, 15 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 285+367 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления круглосуточно. Будет производиться восстановление деформационного шва.

На участке 420+735 километров ограничение движения будет действовать в обоих направлениях с 8.00 до 17.00. Здесь будут производиться ремонт водопропускной трубы.

На участке 464+000-468+000 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет производиться уборка мусора, очистка и уборка водопропускных труб.

На участках 523+000-524+000 и 536+000-537+000 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00, из-за окоса и очистки мостов.