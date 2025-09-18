Фотофакт: На перекрестке улиц Розы Люксембург и Народной в Пскове разобрали киоск

На участке улицы Некрасова в Пскове вводят одностороннее движение до 31 октября

Однополосное движение на участке улицы Ижорского Батальона в Пскове введут с 15 сентября

Движение на участках улицы Пожиговской и дороги в псковском Панино ограничили до конца марта

Пешеходную зону перекроют на улице Комсомольской в Великих Луках

Движение на участке улицы Широкой в Великих Луках временно прекратят

Ограничение движения введут на улицах Вокзальной и Советской в Пскове

Движение в проезде в центре Пскова закрыли до 25 октября

Движение по участку дороги в Пыталово закроют до сентября для реконструкции моста