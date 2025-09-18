АвтоМир / Дороги

Сезон ремонта дорог завершается в Псковском районе

10,5 километров асфальтовых и грунтовых дорог привели в нормативное состояние за прошедший сезон ремонта в Псковском районе. 20 объектов удалось отремонтировать благодаря средствам регионального и муниципального бюджета, выделенных на ремонт, содержание, освещение и оборудование остановочных комплексов. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Наталья Фёдорова/ Telegram-канал

«Учитывая значительную протяженность дорог в районе, было принято решение в этом сезоне отремонтировать участки с наибольшей в том потребностью», - отметила она.

Ремонт был проведен на участке автомобильной дороге общего пользования от границы города Пскова до деревни Пожнище; на участке от автодороги «Новгород-Псков» (через Сольцы, Порхов) до деревни Заходцы; выборочно ремонт автомобильной дороги общего пользования «Проницы-Панёво-Сенницы-Дуброво»; отремонтированы участки автомобильной дороги общего пользования от дороги «Евахново-Мелётово-Трубниково» до дороги «Везки-Талец-Закаменье-Ерёхино» и другие объекты.

«Кроме того, из районного бюджета выделены средства и проводится ремонт дороги по улице Садовая в деревне Тямша: по ней осуществляется подвоз детей к учебному учреждению, в адрес Администрации района и депутатов Собрания поступали обращения от родителей. Помимо проезжей части, у школы будет организована парковка и отремонтирован тротуар, подрядчик работает на объекте», - рассказала Наталья Фёдорова.

В деревне Родина на средства районного и волостного бюджетов выполнили ремонт проезда и организовали парковку вдоль дома по улице Юбилейной 1. Помимо этого, подрядчик спилил аварийные деревья, что позволило дополнительно расширить парковку.

«Вместе с депутатом Собрания Ольгой Уткиной и первым замглавы Администрации Артёмом Ивановым проконтролировали результат - местные жители изменениями довольны. Обсудили, что жители могут сделать в рамках благоустройства придомовой территории, если организуют ТОС», - отметила Наталья Фёдорова.