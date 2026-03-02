Главная дорожная новость последнего времени – озвученные планы по устройству новой схемы движения на перекрёстке в треугольнике улиц Поземского, Шоссейной и Алмазной. Собственно, ничего неожиданного не случилось. О намерении устроить подобие кругового движения здесь было известно несколько лет назад, с момента публикации проекта реконструкции улицы Поземского. Но в схеме, которую опубликовал в своем телеграм-канале глава города Пскова Борис Елкин, есть новые любопытные детали. Вооружимся лупой и внимательно рассмотрим предъявленное широкой общественности решение.

Изображение: Борис Елкин / Telegram

Зачем менять?

За основу был взят проект реконструкции, разработанный небезызвестной проектной организацией «СДМ проект» Елены Трошковой. Опубликованная главой города иллюстрация представляет собой доработку предложенной проектной организацией схемы движения.

Сначала ответим на главный вопрос – зачем менять устоявшуюся схему движения? Ведь, по народному поверью, достаточно было ввести одностороннее движение на Шоссейной (от Поземского до Алмазной), чтобы направить поворачивающих налево в сторону строительного рынка и далее по прямой с Алмазной.

Во-первых, появился новый объект притяжения - скейт-парк. Многочисленные дети на скейтах и прочих СИМах не очень дружат с правилами дорожного движения, запросто пересекают дорогу, не слезая с любимого средства передвижения. Думаю, что на переходе у дома 92 по Поземского количество сбитых пешеходов уже пошло на второй десяток, если вести счет в разрезе полутора десятилетий.

Во-вторых, улица Шоссейная превратилась в удобный «транзитный коридор» в сторону Портянниково, Северного обхода и улицы Линейной. Город активно застраивается в этих направлениях, поток транспорта растет. Существующий выезд с Шоссейной на Поземского: А) опасен Б) неудобен (с Поземского налево на Шоссейную тоже).

В-третьих, четыре полосы на Поземского от Алмазной до мясокомбината плохо помещаются из-за узкой проезжей части. Поэтому грех не воспользоваться ремонтом для изменений.

По информации специалистов, сохранение перекрестка Поземского / Алмазная в «классическом виде», когда из всех направлений можно двигаться во все, потребует более масштабного объема работ, с расширением и выделением дополнительных полос для поворота. В данном конкретном случае это невыполнимо по ряду причин.

Именно поэтому несколько лет назад запретили поворот с Поземского налево в сторону АЗС. Одновременно со встречного направления поворачивали направо, в результате движение по улице Поземского закупоривалась. В новой схеме придется чуть дольше ехать, но в целом движение потока не останавливается. Например, с Алмазной от строительного рынка нельзя будет повернуть налево. Только направо с объездом вокруг скейт-парка.

Вот что написал о новой схеме глава Пскова Борис Елкин: «Ситуация на этом перекрёстке давно требовала вмешательства. В текущем году здесь уже зафиксировано несколько серьёзных ДТП. Водители пытаются выехать с Алмазной, кто-то спешит по Шоссейной – в итоге мы имеем классические «конфликтные точки», где аварии случаются одна за другой. Данное решение заставит всех притормозить, выстроить единый поток и убрать эти опасные моменты, когда едут «напролом». В итоге мы получим и безопасность, и пропускную способность».

Особо ехидные комментаторы зацепились за слово «притормозить», выдвигая ложную теорию «власти нарочно замедляют поток». Но всем здравомыслящим людям понятно: ничего плохого в «замедлении» нет. Останавливать движение никто не собирается. Это значит, что не надо гоняться с машиной в соседней полосе наперегонки на скорости 80 км в час. Достаточно сбавить скорость до разумных 30-40 км в час и продолжить движение. Сейчас почти каждая вторая авария, если не каждая первая, базируется на необоснованном превышении скорости.

Преимущества новой схемы

Остановимся подробно на плюсах новой будущей схемы движения.

Во-первых, движение на Поземского в сторону выезда из города будет проходить по нынешней улице Шоссейной. В сторону центра по-прежнему поедем по существующей улице Поземского. Здесь сразу два положительных момента. Разведение потоков снижает риск лобового столкновения. При движении со стороны Овсов и Гдова в центр больше не придётся пихаться в одну полосу. Будут законные две, с которых можно будет двигаться прямо. Из правой полосы, как и сейчас, также можно будет уехать на Алмазную направо. Стоит напомнить: сегодняшняя схема «нормальные водители стоят в левой полосе, остальные лезут в левую из правой» носит временный характер. И вводилась для исключения столкновений с встречным потоком.



Во-вторых, изменится и станет более цивилизованным движение с улицы Шоссейной. Сейчас автомобили лезут внаглую через 2-3 полосы. А мелкие столкновения на «площади мясокомбината» уже воспринимаешь как привычный элемент пейзажа.

В-третьих, будет удобнее попадать на улицу Линейную со стороны Завеличья. Например, если вам надо с Юбилейной проехать на Линейную, то улица Поземского не очень подходит. Там нигде нет левых поворотов до мясокомбината. Есть три варианта: либо стоять в пробках на Алмазной, либо ехать до мясокомбината и поворачивать налево (а там две встречных полосы и еще «отворотка» на Шоссейную в роли третьей полосы), либо пробираться «козлиными тропами» через частный сектор. По новой схеме можно будет спокойно развернуться без выезда в «лоб» и перестроиться в поток попутного движения.

В-четвертых, пешеходные переходы через проезжую часть остаются и модернизируются. Планируется обустройство вызывных светофоров. Один на переходе через Поземского у мясокомбината, другой возле «Веломото» на Шоссейной. При отсутствии пешеходов для транспорта будет гореть зеленый.

Детали: что еще изменится

Разработана новая схема работы светофора на пересечении Поземского и Алмазной. Будет два светофорных объекта. Первый будет регулировать транспортные потоки в две фазы (разрешено движение по Поземского, разрешено движение по Алмазной).

Второй вызывной светофор с кнопкой возле маленького «треугольника» будет останавливать движение с Алмазной и Шоссейной направо на улицу Поземского в сторону выезда из города. Включение при нажатой кнопке. Пешеходов немного, поток тормозиться не должен.

Немного об отличиях от проектного решения «СДМ-проект». В первом варианте были парковочные места вдоль дома 92 по Поземского. От них отказались, будет уширена проезжая часть. Парковочные места будут с другой стороны на улице Шоссейной.





Одна из автобусных остановок с Поземского переедет на Шоссейную.

Без кругового движения

Теперь подходим к самому любопытному моменту. На перекрестке не будет ни одного дорожного знака 4.3 «Круговое движение». На улице Поземского и Шоссейной в схеме присутствуют знаки «Главная дорога». А при повороте налево с Поземского на Шоссейную необходимо уступить дорогу. Несмотря на будущую возможность проехать вокруг скейт-парка, говорить о круговом перекрестке некорректно. Будет правильнее называть его транспортной развязкой. Немного напоминает схему движения на Октябрьской площади в Пскове. Наличие бетонной круглой подставки под главную городскую новогоднюю елку еще не вводит круговое движение.

Обозначенные сроки завершения ремонта улицы Поземского - 28 сентября 2026 года. По улице Шоссейной планируется отдельный муниципальный контракт. А значит, ждать новую схему движения осталось недолго.

Денис Бахтин