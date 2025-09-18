АвтоМир / Дороги

Ограничение скорости будет действовать на двух трассах Псковской области 25 октября

Ограничение скорости будет действовать на двух трассах Псковской области 25 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

М-9 «Балтия» Москва- Волоколамск- граница с Латвийской Республикой:

На участке 467 километра введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, будет проходить ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом;

На участках 509+000 510+000, 507+500, 507+600, 503+600, 503+700 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00 из-за фрезерования асфальтобетонного покрытия и прометания проезжей части.

А-122 автомобильная дорога А-114- Устюжна - Крестцы - Яжелбицы – Великие Луки – Невель:

На участке 553+815, 596+300 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, будет проходить очистка асфальтобетонного покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

На участке 553+815, 623+655 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за уборки различных предметов и мусора с элементов дороги и в полосе отвода.