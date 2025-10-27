АвтоМир / Дороги

В Палкинском районе завершили капитальный ремонт моста через реку Романовку

Завершили капитальный ремонт моста через реку Романовку на 32-м километре автомобильной дороги Изборск – Палкино – Остров в Палкинском районе. Объект реализован в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото здесь и далее: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Капитальный ремонт переправы начался в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и был продолжен уже в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В ходе работ подрядная организация полностью обновила конструкцию сооружения протяжённостью 23,1 метра. На объекте выполнили монтаж балок пролётного строения, устройство нового мостового полотна, перильных и барьерных ограждений. Также оборудовали современную систему водоотвода и очистные сооружения, укрепили откосы насыпи и устроили тротуары, линию наружного освещения.

«Новый мост станет надёжным связующим звеном для всех тех, кто пользуется дорогой, будь то пассажиры, школьники или водители грузовиков. Наша задача была сделать этот объект долговечным и безопасным!», – отметил начальник участка Андрей Брекелев.

Объект социально-значимый. Через переправу обеспечивается проезд грузового и пассажирского транспорта, а также подъезд школьного автобуса к Добычинской школе в деревне Новая Уситва.

Реализация проекта повысила безопасность дорожного движения и улучшила транспортную связанность населённых пунктов Палкинского района.