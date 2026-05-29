Мост через реку Щепец в Островском округе начали асфальтировать

В Островском округе продолжается капитальный ремонт моста через реку Щепец в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты уже приступили к укладке асфальтобетонного покрытия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Работы ведутся на 47-м километре автомобильной дороги Старый Изборск – Палкино – Остров. Новый мост протяженностью 34,1 погонных метра будет иметь свайное основание и пролётное строение из предварительно напряженных балок.

На данный момент подрядная подрядчики уже выполнили устройство опор и пролётного строения, гидроизоляцию моста. Сейчас продолжаются работы на подходах к мосту, устройство водоотвода с проезжей части и регуляционных сооружений. На этой неделе специалисты приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на одной половине проезжей части дороги и на самом мостовом полотне.

В ближайшее время на объекте появится искусственное наружное освещение, пешеходные тротуары, барьерное и перильное ограждение.

Общая стоимость работ составляет около 285 миллионов рублей, средства выделены из федерального бюджета. Подрядчик – ООО «Строительная компания «Балтийский берег». Полностью завершить ремонт планируется в августе 2026 года.

 
«Дорога Старый Изборск – Палкино – Остров, на которой ремонтируется мост, ведёт к городу Остров – одному из популярных туристических направлений Псковской области. Качественный и безопасный мост через реку Щепец сделает поездки для туристов и местных жителей комфортнее», — комментируют в министерстве.
