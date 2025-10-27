АвтоМир / Дороги

Итоги сезона дорожного ремонта подвели в Великих Луках

Запланированные на текущий год ремонты городских дорог в Великих Луках выполнены. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

В настоящий момент завершены работы по ремонту автомобильных дорог на следующих улицах:

Октябрьский проспект (участок от проспекта Ленина до дома 48-12 по Октябрьскому проспекту);

Октябрьский проспект (от границы муниципального образования до поворота на деревню Боровицы);

Проезд вдоль дома №130 по Октябрьскому проспекту;

Улица Вокзальная (от проспекта Гагарина до улицы Гражданской);

Улица Рыкановская (от улицы Холмской до улицы Полиграфистов);

Улица Матвея Кузьмина (от улицы Новоселенинской до улицы Радищева);

Улица Фурманова (съезд к Великолукскому дому-интернату для престарелых и инвалидов);

Улица Малышева (съезд к Дому культуры имени Ленина).

Также выполнены работы на двух участках автомобильной дороги по улице 3-й Ударной Армии – участки от улицы Кольской до улицы Мурманской и от улицы Мурманской до дома №69 по улице 3-й Ударной Армии).

В настоящее время завершаются работы по третьему участку дороги по улице 3-й Ударной Армии (от пересечения с улицей Дьяконова до улицы Кольской). Также выполняются работы в Воробецком проезде.

Проведены работы и по ремонту нескольких тротуаров в разных районах города:

Тротуар от дома №22 по Новослободской набережной, вдоль школы №7 до въезда в школу включительно;

Тротуар по Октябрьскому проспекту (от проспекта Ленина до улицы Льва Толстого);

Тротуары на улице Ставского (вдоль домов №17 и 19 на улице Ставского, вдоль дома №46/26 на улице Ставского, а также от улицы Дворецкой до улицы Садовой);

Тротуар от проспекта Гагарина до улицы Широкой;

Тротуар по улице Широкой – от улицы Глинки до дома №121/2 по проспекту Гагарина);

Участок тротуара по проезду Нелидовскому (вдоль дома №5А);

Участок тротуара на улице Рабочей (вдоль дома №2/1);

Участок тротуара на проспекте Гагарина (от дома №82Б до дома №86А);

тротуар от проспекта Ленина до улицы Льва Толстого;

Тротуар вдоль дома №29А по проспекту Ленина.

Отдельное внимание уделено ремонту городских мостов. В этом году завершена реконструкция моста через реку Лазавица на проспекте Гагарина. В настоящий момент идет проектирование работ по другим объектам дорожного фонда.

Завершаются работы на набережной Александра Матросова (от улицы Розы Люксембург до проспекта Ленина). Выполнено фрезерование, завершаются работы по установке бортового камня тротуаров и проезжей части с последующим асфальтированием.