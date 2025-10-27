В «СитиИнвестГрупп» рассказали, как город справляется с внезапными снегопадами

Как город справляется с внезапным снегопадом и почему зимой дорожные машины тоже стоят в пробках, рассказал директор ООО «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин в новом выпуске программы «Беседка» на радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Когда в Пскове внезапно идет снег, компания применяет галит (каменную соль) для обработки дорог. Реакция галита со снегом помогает сделать его рыхлым, что упрощает последующую уборку. После обработки команды из 4-5 человек начинают расчистку.
В эфире отметили, что иногда сильный снегопад вызывает недовольство у горожан. Люди замечают дорожные машины, стоящие на Октябрьской площади, и не понимают, почему уборка задерживается. Это происходит потому, что одна машина не может обработать весь участок самостоятельно и ждет подмоги от других. Для эффективной уборки необходима цепочка машин, чтобы убрать снег до грунтового камня.
Зимой в темное время суток дорожные машины работают в стратегических районах, таких как улица Труда и улица Леона Поземского. В условиях пробок скорость уборки снижается до 50 километров в час, так как дорожные машины сталкиваются с заторами.
«Дорожные машины едут в общем ряду, к сожалению, с этим ничего не сделать», — сказал Павел Талебин.