В «СитиИнвестГрупп» рассказали, как город справляется с внезапными снегопадами

Как город справляется с внезапным снегопадом и почему зимой дорожные машины тоже стоят в пробках, рассказал директор ООО «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин в новом выпуске программы «Беседка» на радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Когда в Пскове внезапно идет снег, компания применяет галит (каменную соль) для обработки дорог. Реакция галита со снегом помогает сделать его рыхлым, что упрощает последующую уборку. После обработки команды из 4-5 человек начинают расчистку.

В эфире отметили, что иногда сильный снегопад вызывает недовольство у горожан. Люди замечают дорожные машины, стоящие на Октябрьской площади, и не понимают, почему уборка задерживается. Это происходит потому, что одна машина не может обработать весь участок самостоятельно и ждет подмоги от других. Для эффективной уборки необходима цепочка машин, чтобы убрать снег до грунтового камня.

«Случается обстоятельство: пошел сильный снег, социальные сети бурлят из-за того, что дорожные машины стоят на Октябрьской площади. Это связано с тем, что кто-то обработал свой участок, но один дальше действовать не может, поэтому ждёт остальных, чтобы объединиться. Люди просто не понимают, что должна быть цепочка машин, чтобы вытащить вал снега», — пояснил гость студии.

Зимой в темное время суток дорожные машины работают в стратегических районах, таких как улица Труда и улица Леона Поземского. В условиях пробок скорость уборки снижается до 50 километров в час, так как дорожные машины сталкиваются с заторами.

«Дорожные машины едут в общем ряду, к сожалению, с этим ничего не сделать», — сказал Павел Талебин.