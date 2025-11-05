АвтоМир / Дороги

В Псковском округе завершился ремонт участка дороги Быстроникольское — Черская

В Псковском муниципальном округе завершен ремонт участка дороги Быстроникольское — Черская, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» Псковавтодор привел в порядок 18,6 километра трассы. Специалисты заменили старые водопропускные трубы, укрепили обочины, подсыпали размытые участки и уложили новое щебеночно-гравийное покрытие.

К нормативу привели четыре автобусные остановки — в деревнях Вешелово, Липеты, Усадище и Пузакова Гора. Дополнительно очистили полосу отвода от кустарника, прочистили кюветы и установили новые дорожные знаки и сигнальные столбики.

Стоимость работ составила около 93 миллионов рублей.

Напомним, что в прошлом году Псковавтодор отремонтировал около 15 километров этой дороги.

«Теперь путь между населенными пунктами стал безопаснее и комфортнее», - отметили в правительстве.