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«Псковпассажиравтотранс» выпустил на линию новые автобусы МАЗ

18 января в Пскове на линию вышли новые автобусы МАЗ. Об этом сообщило ГППО «Псковпассажиравтотранс» в официальной группе В Контакте.

«Ура. У нас очередное пополнение!», - сообщили в группе транспортного предприятия.

Добавим, МАЗ-216 — белорусский городской сочлененный низкопольный автобус особо большой вместимости с «толкающим» приводом. Предназначен для крупных городов с интенсивным и сверхинтенсивным пассажиропотоками. Является полностью низкопольным. По информации производителя, МАЗ-216 соответствует европейским нормам. В салоне предусмотрено 40 мест для сидения, 24 — в передней, 16 — в задней секции.