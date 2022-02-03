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Порядок подачи заявлений о предоставлении лицензии на перевозку пассажиров изменится с 1 марта

С 1 марта изменится порядок подачи заявлений о предоставлении лицензии на перевозку пассажиров автобусами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в территориальном отделе Северо-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Северо-Восточное МУГАДН).

В Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» реализована функция подачи заявлений о предоставлении лицензии на перевозку пассажиров и иных лиц автобусами.

С 1 марта вступает в силу постановление правительства Российской Федерации от 23.12.2021 года №2406 «О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года №1616». Документом предусматривается, что для получения лицензии соискатель представляет в лицензирующий орган в форме электронных документов (только посредством использования Единого портал государственных и муниципальных услуг) соответствующее заявление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью с приложением необходимых документов.

Кроме того, изменения сведений о государственных регистрационных знаках автобусов, в том числе включение в реестр лицензий сведений о тех, которые приобретаются для осуществления лицензируемой деятельности после получения лицензии на лицензируемую деятельность, а также исключение из реестра, будут вноситься лицензиатом в реестр самостоятельно с использованием его личного кабинета на едином портале или путем представления в лицензирующий орган заявления о внесении изменений в указанный реестр.

В случаях, когда эти автобусы не являются собственностью лицензиата, а используются им на ином законном основании, при внесении данных изменений лицензиат должен направить в лицензирующий орган в электронном виде копии документов, подтверждающих основание владения этими автобусами.

Информацию необходимо учитывать при оформлении документов на получение упомянутой лицензии, а также при возникновении необходимости внесения изменений в реестр лицензий.

Контактный телефон для разъяснения информации: 8(8112) 56-87-84.