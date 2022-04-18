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Схема движения автобуса №2 «Вокзал - Балтийская» изменится в Пскове

Схема движения автобуса маршрута №2 «Вокзал - Балтийская» изменится в Пскове в связи с проведением дорожных работ с 18 по 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

В этот период будет ограничено движение автотранспорта на пересечении Рижского проспекта и улицы Балтийской в Пскове. Автобус №2 будет курсировать по улице Балтийской до кольцевого участка дороги, затем разворачиваться и по Балтийской выезжать на улице Коммунальную, далее он поедет до остановки «Улица Рокоссовского» и по маршруту. На остановочных пунктах «Рижский проспект» («Лента») и «Рижский микрорайон» остановка автобуса не осуществляется.

Также в связи с проведением дорожных работ с 10:00 19 апреля будет закрыт для движения автотранспорта перекресток улиц Народной и Розы Люксембург. Автобус маршрута №2 при движении от вокзала отправится по улице Максима Горького до Рижского проспекта, далее налево, через остановку «Улица Петровская» и далее по маршруту. Остановок «Никольский храм» и «Мебельный магазин» не будет.