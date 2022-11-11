АвтоМир / Общественный транспорт

Реестр добросовестных перевозчиков детей актуализируют в Псковской области

Реестр перевозчиков, осуществлявших и не допустивших нарушений обязательных требований при организованной перевозке групп детей на территории Псковской области, актуализируют до 1 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в территориальном отделе Ространснадзора.

Реестр создан с целью обеспечения информирования потенциальных организаторов заказных перевозок детей, в том числе родителей.

В список включаются перевозчики, соответствующие установленным требованиям (наличие лицензии, договора страхования, стажа водителя и иных), а главное - не допустивших административных нарушений в области детских перевозок за последний год, заметили в ведомстве.

Исключение из реестра того или иного перевозчика производится в случае привлечения к административной ответственности за нарушения в области пассажирских перевозок.

«На сайте комитета по образованию Псковской области размещен соответствующий порядок включения и исключения из реестра. В данный момент реестр обновляется и по решению межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Псковской области должен быть актуализирован к 1 декабря», - добавили в территориальном отделе Ространснадзора.