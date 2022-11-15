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Три автобусных маршрута отменили в Дедовичах из-за нехватки водителей

Три автобусных маршрута отменили в Дедовичах из-за нехватки водителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Дедовичского района.

«ГППО "Псковпассажиравтотранс" Дедовичский филиал сообщает, что в связи с нехваткой водителей 18 ноября 2022 года отменяется маршрут №125, 127 Дедовичи - Сорокино - Навережье», - говорится в сообщении.

Кроме того, 18 ноября отменили рейсы маршрута №4 Дедовичи - микрорайон Энергетиков из Дедовичей в 14:45 и 15:25, а из микрорайона в 15:05 и 15:45.

Напомним, что это уже не первые случаи отмены маршрутов.