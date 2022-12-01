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В Пскове подорожает проезд в автобусах

Новые предельные регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах городского округа Псков установлены приказом председателя комитета по тарифам и энергетике Псковской области.

Как следует из приложения к приказу, предельный тариф на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и перевозка багажа составит 36 рублей. Прежний приказ от 2021 года признан утратившим силу.

Как отмечается, регулируемые тарифы, установленные настоящим приказом, являются предельными максимальными. Снижение уровней установленных предельных максимальных тарифов производится организациями, индивидуальными предпринимателями самостоятельно.

Соответствующий документ опубликован 2 декабря на портале «Нормативные правовые акты Псковской области».