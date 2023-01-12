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Новую услугу по транспортной карте студента вводят в Пскове

Новую услугу по транспортной карте студента вводят в Пскове с 1 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковпассажиравтотрансе.

«В целях повышения доступности услуг автомобильного транспорта и обеспечения равной доступности транспортных услуг с 1 февраля 2023 года вводится новая услуга по транспортной карте студента – месячный абонемент для проезда в городском общественном транспорте на маршрутах регулярного сообщения, обслуживаемых ГП ПО "Псковпассажиравтотранс"», - сообщили на предприятии.

Количество поездок в месяц не ограничено. Стоимость данного проездного билета с 25 января составляет 1900 рублей.

Напомним, стоимость перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Пскове выросла с 17 декабря 2022 года.