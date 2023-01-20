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Депутат Денис Иванов: Автобусный маршрут №51 в Пскове будет продлен

Автобусный маршрут №51 будет продлен для насыщения дальнего Запсковья. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил депутат Псковской городской Думы по округу №15 Денис Иванов.

«В понедельник прошла встреча с директором автобусного парка Юрием Михайловым по насыщению автобусным сообщением дальнего Запсковья. По результатам встречи, а также обращений в транспортный комитет Псковской области, будет продлен автобус по маршруту №51 за счет частного перевозчика», - прокомментировал депутат.

Фото: Денис Иванов

Теперь новый частный автобус будет ходить дальше с заездом на улицу Алтаева и Новоселов и обратно по Инженерной. Кроме того, в автобусном парке пообещали включить округ №15 в появляющиеся новые автобусные маршруты.