АвтоМир / Общественный транспорт

Маршрут автобуса №3 продлят в Пскове с 15 августа

Маршрут автобуса №3 продлят в Пскове с 15 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Псковпассажиравтотрансе».

Маршрут городского автобуса №3 «Рокоссовского - Инженерная» продлевается до производственных предприятий, расположенных по улице Новаторов и Красногорская набережная, 26.

В маршрут вводятся дополнительные остановочные пункты: конечная остановка на улице Красногорская набережная,26 и две промежуточные остановки на Новаторов, 3Е.

Рейс отправлением от улицы Рокоссовского в 07:13 соответствует прибытию и отправлению от конечной остановки на Красногорской набережной, 26 в 7:51.

Рейс отправлением от улицы Рокоссовского в 16:23 соответствует прибытию и отправлению от конечной остановки на Красногорской набережной, 26 в 17:08.