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Новый автобус запускают между Псковом и Новгородом

Новый автобус запускают между Псковом и Новгородом. Об этом в воскресенье сообщило государственное предприятие Псковской области (ГППО) «Псковавтотранс».

Со 2 февраля 2024 года перевозчик ООО «Пассажир Сервис» (г. Великий Новгород) открывает межрегиональный маршрут «Великий Новгород – Псков».

Расписание рейсов от автовокзала «Псков»:

– 12:00 - по пятницам, субботам;

– 16:30 - по воскресеньям;

– 19:30 - по пятницам, субботам, воскресеньям.

Информацию о рейсах, расписании движения от автовокзала Псков, и стоимости билетов можно узнать на официальном сайте предприятия http://pskovavtotrans.ru, а также в колл-центре, контактный телефон: 8-800-222-72-72.