Новый автобус запускают между Псковом и Новгородом. Об этом в воскресенье сообщило государственное предприятие Псковской области (ГППО) «Псковавтотранс».
Со 2 февраля 2024 года перевозчик ООО «Пассажир Сервис» (г. Великий Новгород) открывает межрегиональный маршрут «Великий Новгород – Псков».
Расписание рейсов от автовокзала «Псков»:
– 12:00 - по пятницам, субботам;
– 16:30 - по воскресеньям;
– 19:30 - по пятницам, субботам, воскресеньям.
Информацию о рейсах, расписании движения от автовокзала Псков, и стоимости билетов можно узнать на официальном сайте предприятия http://pskovavtotrans.ru, а также в колл-центре, контактный телефон: 8-800-222-72-72.