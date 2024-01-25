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Работу городских автобусов в Пскове проверит представитель Минтранса

Работу транспорта в Пскове проверит заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России, глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Рабочий визит запланирован на 12 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Общероссийского объединения пассажиров.

Фото: пресс-служба Общероссийского объединения пассажиров

В ходе поездки планируется оценить качество работы транспорта и транспортной инфраструктуры и необходимость реализации программ развития общественного транспорта. Большое количество жалоб горожан на работу транспорта, о которых пишут жители, не остались без внимания. По итогам проверки планируется подготовить план краткосрочных мер и предложить его к реализации органам власти.

«Псков занимает 73 место среди городов России по качеству работы транспорта, требуется менять ситуацию и внедрят лучшие практики в работу транспорта. На федеральном уровне сейчас предпринимаются усилия, чтобы города не просто обновляли транспорт, а внедряли комплексный подход. Речь про внедрение выделенных полос, обновление остановочных павильонов, настройка маршрутной сети на реальные потребности населения, соблюдение расписания, достойные условия труда водителей. Это все позитивно влияет на комфорт проезда горожан. Тем не менее, вопросы к маршрутной сети имеются, поэтому требуется ее донастройка с учетом запросов пассажиров. Важно, чтобы жители получили сокращение времени в пути по привычным маршрутам, а это требует постоянного контроля за работой перевозчиков. Внимательно посмотрим на работу городского транспорта в Пскове, чтобы оценить его работу по нашей методике, включающую основные запросы горожан к транспортной системе города», - заявил Илья Зотов.

Эксперт в Пскове планирует проверить работу городского транспорта и такси, железнодорожный вокзал, а также провести рабочие встречи.

Среди обсуждаемых инициатив объединения пассажиров отмечают принятый закон о запрете высадки детей из общественного транспорта до 16 лет, инициативу о запуске программы «Сельский автобус» и другое.