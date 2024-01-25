Работу городских автобусов в Пскове проверит представитель Минтранса

Работу транспорта в Пскове проверит заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России, глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Рабочий визит запланирован на 12 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Общероссийского объединения пассажиров.
Фото: пресс-служба Общероссийского объединения пассажиров
В ходе поездки планируется оценить качество работы транспорта и транспортной инфраструктуры и необходимость реализации программ развития общественного транспорта. Большое количество жалоб горожан на работу транспорта, о которых пишут жители, не остались без внимания. По итогам проверки планируется подготовить план краткосрочных мер и предложить его к реализации органам власти.
Эксперт в Пскове планирует проверить работу городского транспорта и такси, железнодорожный вокзал, а также провести рабочие встречи.
Среди обсуждаемых инициатив объединения пассажиров отмечают принятый закон о запрете высадки детей из общественного транспорта до 16 лет, инициативу о запуске программы «Сельский автобус» и другое.