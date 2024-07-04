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АвтоМир / Общественный транспорт

Автобусная остановка «Автошкола ДОСААФ» в Пскове переезжает на новое место

12.09.2024 16:29|ПсковКомментариев: 0

Автобусная остановка «Автошкола ДОСААФ» на улице Яна Райниса в Пскове переезжает на новое место. С 13 сентября автобусы №8 и №8а будут забирать пассажиров у дома №22б (перед магазином). Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Новая посадочная площадка подготовлена. Она будет дополнительно освещена. Также обновлено покрытие остановочного пункта на противоположной стороне улицы.

Кроме того, сделан участок тротуара, который ведет от новой остановки к пешеходному переходу. Сейчас здесь устанавливают ограждение.

Теги: #остановка
Источник: Псковская Лента Новостей
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