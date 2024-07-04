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Обновленная автобусная станция открылась в Печорах. ФОТО

Обновленную автобусную станцию приняли в Печорах, стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

В процессе приемки объекта экспертная комиссия выявила некоторые дефекты в фасадной части, которые подрядчик обязался устранить.

Отметим, работы на объекте выполнял тот же подрядчик, который занимался реставрацией средней образовательной школы №2 в Пскове. Напомним, «Норд-Групп» привлекли к административной ответственности за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом по ремонту школы.