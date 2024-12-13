Общество

Дети вернулись в школу №2 города Пскова с сегодняшнего дня

Дети вернулись в школу №2 города Пскова с сегодняшнего дня, сообщили Псковской Ленте Новостей родители учащихся.

Как отметил ранее глава города Пскова Борис Елкин, в школе провели колоссальный объём работ. Специалисты провели замену кровли и всех коммуникаций, а также расширили помещения гардероба. Кроме того, провели косметический ремонт учебных классов, частичную замену мебели, кухонного оборудования и сантехники.

Всего на ремонт школы было выделено порядка 66 миллионов рублей. Работы планировали завершить к 20 августа. Однако сроки сдачи объекта были сорваны.

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Подрядчика привлекли к ответственности за срыв сроков ремонта школы.