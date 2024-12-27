Стоимость проезда в псковских автобусах выросла до 44 рублей

Тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа по регулярным муниципальным автобусным маршрутам города Пскова, обслуживаемым «Псковпассажиравтотрансом», увеличились до 44 рублей.
Таким образом, теперь стоимость проезда в Пскове при оплате за наличный расчет, банковской картой или мобильным телефоном с 11 мая составляет 44 рубля.
При оплате транспортной картой в зависимости от количества поездок в течение календарного месяца проезд будет стоить:
При этом стоимость месячных абонементов для проезда в городском общественном транспорте, в том числе льготных проездных, не изменяется.
Также стоимость проезда в маршрутках выросла до 44 рублей.