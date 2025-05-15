АвтоМир / Общественный транспорт

Маршруты автобусов изменятся сегодня в Пскове из-за ралли

В связи с проведением 11-го этапа Кубка России и 4-го этапа Кубка содружества «Трофей Александра Невского» по ралли - «Ралли Псков-2025» сегодня, 17 октября, в районе площади Победы в Пскове будет изменена схема движения общественного транспорта, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города. Ограничения будут действовать с 17:30 до 22:30.

Полностью закроется движение общественного транспорта:

на площади Победы;

по улице Кузнецкой – от площади Героев-Десантников до площади Победы;

по улице Яна Фабрициуса – от площади Победы до улицы Гражданской.

Автобусы маршрутов №№2, 16, 53, 107, 123, 205, 207, 350 проследуют по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), далее по улице Вокзальной на вокзал в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута №6 будут следовать по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), далее по улице Вокзальной с заездом на вокзал и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

Автобусы маршрутов №№8, 8а, 19 будут ехать по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), далее по улице Вокзальной, улице Яна Фабрициуса, улице Гражданской и далее по маршруту.