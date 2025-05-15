АвтоМир / Общественный транспорт

Два новых низкопольных автобуса закупят для городских маршрутов Острова

Псковская область участвует в федеральной программе льготного лизинга для обновления общественного транспорта. В этом году планируется приобрести два новых низкопольных автобуса для городских маршрутов Острова. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Фотографии: Михаил Ведерников / Telegram

На рабочей встрече с генеральным директором Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаилом Парневым губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил возможности развития и модернизации системы пассажирского автотранспорта Псковской области.

«По поручению нашего президента в регионе ведётся системная работа по обновлению общественного транспорта. С 2020 года автобусный парк пополнился 340 современными пассажирскими автобусами. Обновление техники осуществлялось, в том числе, при поддержке правительства России и Минпромторга России», - напомнил губернатор.

Михаил Ведерников также отметил, что развитие туризма – одно из приоритетных направлений экономики Псковского региона: «Чтобы обеспечить комфорт гостей, важно обновлять и туристические автобусы. Вместе с Михаилом Львовичем договорились продолжить совместную работу, наметили первоочередные задачи, решение которых поможет повысить качество и уровень комфорта передвижения жителей и гостей Псковской области».