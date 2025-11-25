АвтоМир / Дороги

Автобус №118 перестанет заезжать в псковскую деревню Хотицы

Движение транспортных средств будет временно ограничено на участке региональной дороги «Хотицы – Писковичи – Муровицы» – от поворота к монументу Ледового побоища до поворота на улицу Невскую в деревне Хотицы. Ограничение будет действовать с 5 декабря 2025 года по 5 декабря 2026 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Объезд будет осуществляться по маршруту: улица Чудская – улица Радонежская – деревня Солоново – деревня Струково – деревня Писковичи – деревня Хотицы (до поворота на улицу Невскую) и обратно через деревню Писковичи.

Автобусы по маршрутам № 118 «ул. Рокоссовского – Муровицы», № 308 «пл. Ленина – Загорицкая Горка» будут осуществлять движение без заезда в деревню Хотицы.

Посадка на автобус по маршруту № 118 «улица Рокоссовского – Муровицы» для жителей деревни Хотицы будет осуществляться на остановке «Писковичи» в прямом и обратном направлении. Транспортная доступность жителям деревни Хотицы будет обеспечена отдельным дополнительным автобусом малого класса «Хотицы – Писковичи» с бесплатной пересадкой в основной автобус по маршруту № 118. Аналогичный подвоз до автобуса по маршруту № 308 «площадь Ленина – Загорицкая Горка» организован не будет.

Схема объезда и схема движения автобусов приведены выше. Также информация о расписании движения автобусов будет размещена на остановочных пунктах.