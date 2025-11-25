АвтоМир / Дороги

Станислав Стармолотов: Жители Хотиц будут ездить, как ездили, только с пересадкой

Ситуацию с транспортной доступностью деревни Хотицы Псковского муниципального округа прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Автобус до Пискович как ездил, так и будет ездить, просто будет немного изменен маршрут. Единственное, что в Хотицы не будет заезжать, но при этом будет обеспечено транспортное сообщение с Писковичами. Хотицы будут обеспечены автобусом малого класса, бесплатным. То есть жители будут перевозиться от Хотиц до места, где сажают в 118-й автобус. За один и тот же билет будут доезжать, как раньше доезжали, просто им придется с пересадкой ездить», - прокомментировал Станислав Стармолотов.

Напомним, движение транспортных средств будет временно ограничено на участке региональной дороги «Хотицы – Писковичи – Муровицы» – от поворота к монументу Ледового побоища до поворота на улицу Невскую в деревне Хотицы. Ограничение будет действовать с 5 декабря 2025 года по 5 декабря 2026 года.

Объезд будет осуществляться по маршруту: улица Чудская – улица Радонежская – деревня Солоново – деревня Струково – деревня Писковичи – деревня Хотицы (до поворота на улицу Невскую) и обратно через деревню Писковичи.

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Автобусы по маршрутам № 118 «ул. Рокоссовского – Муровицы», № 308 «пл. Ленина – Загорицкая Горка» будут осуществлять движение без заезда в деревню Хотицы.

Посадка на автобус по маршруту №118 «улица Рокоссовского – Муровицы» для жителей деревни Хотицы будет осуществляться на остановке «Писковичи» в прямом и обратном направлении. Транспортная доступность жителям деревни Хотицы будет обеспечена отдельным дополнительным автобусом малого класса «Хотицы – Писковичи» с бесплатной пересадкой в основной автобус по маршруту №118. Аналогичный подвоз до автобуса по маршруту №308 «площадь Ленина – Загорицкая Горка» организован не будет.

Ограничение будет введено в связи с выполнением работ по строительству путепровода на ПК 23+67 автодороги Северный обход г. Пскова (2-ой пусковой комплекс). Организация, обеспечивающая временное прекращение движения, – ООО «ЕвроТрансСтрой».