АвтоМир / Официально

В Госдуме предложили запретить иностранцам работать в такси

Комитет Госдумы по транспорту и строительству подготовил новую версию законопроекта о регулировании деятельности такси. Об этом 8 августа пишут «Известия» со ссылкой на «Коммерсант».

Согласно документу, иностранцам без российского гражданства и российских водительских прав запретят работать водителями такси. Нее смогут заниматься таксомоторной деятельностью и граждане, имеющие судимость за особо тяжкие преступления, а также водители, лишенные прав в течение последнего года.

Если законопроект будет одобрен, регионы получат право проводить дополнительную аттестацию водителей. Речь идет о тесте на знание дорожно-уличной сети и расположения наиболее значимых объектов города.

Также в автомобилях такси в обязательном порядке появятся тахографы, которые будут контролировать труд и отдых водителя.

Юридическим лицам для получения разрешения на таксомоторную деятельность необходимо будет представить справку о наличии парковочных мест, а также документы, подтверждающие возможность проведения медицинских осмотров водителей.