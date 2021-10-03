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Псковичам сообщили о самых загруженных часах работы МРЭО ГИБДД

Наибольшее количество заявлений на предоставление государственных услуг в МРЭО УГИБДД УМВД России по Псковской области подается во вторник и субботу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении ГИБДД, самым востребованным временем обращения является первая половина дня с 8.30 до 12.30.

В остальные дни и часы приема число обращений значительно меньше.

Подразделение предоставляет услуги со вторника по пятницу с 8:30 до 18:15, а также в субботу с 8:30 до 17:00 с ежедневным перерывом, который длится с 12:30 до 14:00. В первую и третью среду месяца обратиться в отдел можно с 8:30 до 12:30.

Гражданам рекомендуют планировать время посещения с учетом загруженности подразделения во избежание образования очередей. Кроме того, в ведомстве напомнили о необходимости соблюдения мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции.